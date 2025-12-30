Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Polonyalı golcü Robert Lewandowski'nin talipleri artıyor. Alman basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe'nin yanı sıra ABD ve Suudi ekiplerinin de yıldız golcüyü kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 30.12.2025 - 10:29Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 - 10:31
ABONE OL
Barcelona ile kontratı sezon sonunda sona erecek olan Robert Lewandowski'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Alman basını Bild'in haberine göre, Noel'den kısa süre önce Katalan kulübün tesislerinde Polonyalı golcü ve menajeri Pini Zahavi, MLS temsilcisi Chicago Fire ile bir görüşme gerçekleştirdi. Amerikan ekibinin, Lewandowski'yi kadrosuna katma isteğini net şekilde ilettiği belirtildi.
Haberde ayrıca, tecrübeli santrfora Suudi Arabistan kulüplerinin de ciddi ilgi gösterdiği vurgulandı. Yüksek maaşlı tekliflerin masada olduğu, ancak oyuncunun henüz karar aşamasına gelmediği ifade edildi.
FENERBAHÇE DE YARIŞTA
Daha önce Fenerbahçe'nin de 37 yaşındaki yıldızla ilgilendiği ve Lewandowski'nin temsilcileriyle temasa geçtiği kaydedilmişti. Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli golcünün durumunu yakından takip ettiği aktarılıyor.
BARCELONA İHTİMALİ MASADA
Öte yandan Lewandowski'nin mevcut sözleşmesinde uzatma opsiyonu bulunuyor. Bu nedenle Barcelona'da kalmak da yıldız oyuncu için hala güçlü bir seçenek olarak değerlendiriliyor.
SEZON PERFORMANSI
Polonyalı forvet, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 18 maçta 8 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.