Lewandowski'nin talipleri artıyor! İşte Fenerbahçe'nin transferdeki rakipleri Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Polonyalı golcü Robert Lewandowski'nin talipleri artıyor. Alman basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe'nin yanı sıra ABD ve Suudi ekiplerinin de yıldız golcüyü kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)





Barcelona ile kontratı sezon sonunda sona erecek olan Robert Lewandowski'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Alman basını Bild'in haberine göre, Noel'den kısa süre önce Katalan kulübün tesislerinde Polonyalı golcü ve menajeri Pini Zahavi, MLS temsilcisi Chicago Fire ile bir görüşme gerçekleştirdi. Amerikan ekibinin, Lewandowski'yi kadrosuna katma isteğini net şekilde ilettiği belirtildi.

Haberde ayrıca, tecrübeli santrfora Suudi Arabistan kulüplerinin de ciddi ilgi gösterdiği vurgulandı. Yüksek maaşlı tekliflerin masada olduğu, ancak oyuncunun henüz karar aşamasına gelmediği ifade edildi.