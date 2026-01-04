Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa Yarı Final maçı öncesi düzenlenen basın toplantısı sonrası, sarıkırmızılıların transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Davide Frattesi hakkında konuştu.

Buruk, "Transferi ne kadar gizlerseniz o kadar iyi ama maalesef ülkemizde zor. İlgilendiğimiz oyuncularla ilgili haberler çıkıyor ama ilgilenmediğimiz oyuncularla ilgili de haberler çıkıyor. Frattesi önemli, değerli bir oyuncu. Hiçbir görüşmemiz olmadı. Çok beğendiğim bir oyuncu ama girişimimiz olmadı. Şu anda tam olarak o profilde bir oyuncu birinci hedefimiz değil. Birçok oyuncu çıkıyor. Yüzde 20'si 30'u doğru ama diğerleri hiç bilmeğimiz, görüşmediğimiz oyuncular." ifadelerini kullandı.