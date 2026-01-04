Galatasaray'ın, Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı!
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında 5 Ocak Pazartesi günü Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak.
Gaziantep'te oynanacak dev karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu.
Cimbom'da Ismail Jakobs, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Yusuf Demir ve Victor Osimhen listede yer almadı.
İŞTE O LİSTE: