Galatasaray Frattesi'yi alırsa Fenerbahçe'nin Guendouzi planı yatabilir Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde yolları dolaylı yoldan tekrar kesişti. Fenerbahçe'nin bir süredir peşinde olduğu Lazio'lu Matteo Guendouzi'yi transfer planları Galatasaray'ın hamlesiyle bozulabilir. Sarı kırmızılılar Frattesi'yi renklerine katarsa ezeli rakibinin Guendouzi çabalarının boşa çıkması söz konusu. İşte detaylar...





İlk imzayı Anthony Musaba'ya attıran Fenerbahçe, orta saha transferinde de kritik bir aşamaya geldi. İtalyan basınından Sportmediaset muhabiri Orazio Accomando'nun aktardığı habere göre Fenerbahçe, Guendouzi'nin transferi için Lazio ile 25 milyon euro + bonuslar karşılığında ön anlaşma sağladı.

Öte yandan La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki orta sahaya sezonluk 4 milyon euro maaş ve 5 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Guendouzi'nin Lazio'daki mevcut maaşının ise 2,5 milyon euro olduğu ifade edildi.