Galatasaray Frattesi'yi alırsa Fenerbahçe'nin Guendouzi planı yatabilir
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde yolları dolaylı yoldan tekrar kesişti. Fenerbahçe'nin bir süredir peşinde olduğu Lazio'lu Matteo Guendouzi'yi transfer planları Galatasaray'ın hamlesiyle bozulabilir. Sarı kırmızılılar Frattesi'yi renklerine katarsa ezeli rakibinin Guendouzi çabalarının boşa çıkması söz konusu. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 05.01.2026 - 01:28Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 - 01:31
İlk imzayı Anthony Musaba'ya attıran Fenerbahçe, orta saha transferinde de kritik bir aşamaya geldi. İtalyan basınından Sportmediaset muhabiri Orazio Accomando'nun aktardığı habere göre Fenerbahçe, Guendouzi'nin transferi için Lazio ile 25 milyon euro + bonuslar karşılığında ön anlaşma sağladı.
Öte yandan La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki orta sahaya sezonluk 4 milyon euro maaş ve 5 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Guendouzi'nin Lazio'daki mevcut maaşının ise 2,5 milyon euro olduğu ifade edildi.
RÜZGAR YÖN DEĞİŞTİREBİLİR
Ne var ki, işler Fenerbahçe'nin istediği gibi gidiyorken rüzgar bir anda yön değiştirebilir. Sebebi ise Galatasaray'ın transferde ibreyi Davide Frattesi'ye çevirmesi.
İtalyan gazeteci Alfio Musmarra'nın iddiasına göre, Galatasaray bir süredir peşinde olduğu öne sürülen Inter'li Frattesi'yi transfer ederse İtalyan devi boşluğu doldurmak için Lazio'dan Guendouzi'yle temas kuracak.
"CHIVU'NUN ARADIĞI GİBİ BİRİ"
İtalyan basınına transfer değerlendirmesi yapan Musmarra, Frattesi ve Guendouzi konusunda şu ifadeleri kullandı:
"Size bir tüyo vereyim: Eğer Frattesi ayrılırsa bana birisinin söylediğine göre, Inter'in hocası Chivu'nun istediği oyuncu özelliklerine sahip Guendouzi ile temasa geçilecek. Lazio ile transfer konusunda anlaşmak hiç kolay değil ve devam eden sözleşmesi var. Ama önümüzdeki haftalarda transferin gerçekleşme ihtimali bulunuyor."