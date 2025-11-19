Luis de la Fuente'den maç sonunda flaş hareket!

Son dakika spor haberi: 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye ile 2-2 berabere kalan İspanya'da Teknik Direktör Luis de la Fuente'nin maçın ardından yardımcı hakemin elini sıkmaması tartışma yarattı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun son maçında İspanya ile Türkiye karşı karşıya geldi. Estadio de La Cartuja'da oynanan mücadele, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyonda çıkan karara sinirlendi. Kontra atak sonrası golü bulan ev sahibi takımın golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karara tepki gösteren Fuente, maç sonrası hakeme itirazda bulundu ve el sıkışmak isteyen yardımcı hakemin elini sıkmadı.

Luis de la Fuente'nin bu hareketi İspanya'da da gündem olurken, basın toplantısında kendisine yardımcı hakemin elini neden sıkmadığı soruldu. Fuente yanıt olarak, "Farkına varmadım. Yanından geçip gittim, oyunculara odaklanmıştım, başka bir oyuncuya selam verdim ve fark etmedim." ifadelerini kullandı.

