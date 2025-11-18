Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco'dan Fred için dikkat çeken karar geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Ligde ezeli rakibi Galatasaray ile olan puan farkını 1'e düşüren Kanarya'da tek hedef bu mücadeleden galibiyet ile ayrılmak.
Fenerbahçe'de hazırlıklar sürerken sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco'dan Fred ile ilgili kritik karar geldi.
Futbolcu, Zecorner Kayserispor maçında gösterdiği performansla Tedesco'nun gözüne girmeyi başardı. Brezilyalı yıldızı teknik adamın özellikle takip ettiği aktarıldı.
Sabah'ın haberine göre İtalyan çalıştırıcı Fred'i, Çaykur Rizespor maçında orta sahada hem mücadele için hem de oyun kurucu kimliği ile kullanmayı planlıyor.