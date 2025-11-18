Galatasaray, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Victor Osimhen, Berkan Kutlu ve Yunus Akgün'ün son durumları hakkında açıklama yayınladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Kulübü, 5 futbolcunun sakatlıkları ve son durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

İŞTE SARI KIRMIZILILARDAN YAPILAN O AÇIKLAMA:

"Tedavisi tamamlanan İlkay Gündoğan antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Kasık fıtığı ameliyatı olan Yunus Akgün salon çalışmalarının ardından bugün düz koşulara başladı.

Sol alt arka adalesinde orta derecede (grade 2) strain belirlenen Berkan Kutlu'nun tedavisine devam edildi.

Milli takımlarından bugün dönecek olan Kaan Ayhan ve Victor Osimhen'in durumları yapılacak MR tetkikleri sonrasında belli olacaktır."