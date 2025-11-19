Öne geçtikten sonra İspanya baskısını artırdı. Çağlar ve Samet'in hatası İspanya'ya beraberlik golünü getirdi. Ah be Samet, orada böyle ıska mı olur! Barış Alper'in füzesi ile 3. gole çok yaklaştık. Unai Simon, bu bazukayı kurtarırken adeta elleri kopuyordu! İspanya karşısında hem de deplasmanda ikinci yarıda topla gol kaçırdık! Unai Simon kalesinde devleşti. Dünya Kupası elemelerinde evinde hiç kaybetmeyen İspanya'ya az daha yenilgiyi tattırıyorduk. Biraz şans yanımızda olsaydı, tarihi bir destan yazacaktık! Helal olsun size Bizim Çocuklar!