Müge Anlı canlı izle! 19 Kasım Müge Anlı canlı yayın linki

Müge Anlı, her sabah ekran başındaki milyonlarca izleyiciye gerçek olayları, kayıp vakaları ve ilginç dava dosyalarını sunuyor. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, izleyiciler için hem bilgilendirici hem de sürükleyici bir program olarak öne çıkıyor.

A Spor

Giriş Tarihi: 19.11.2025 08:49

Paylaş





ABONE OL

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hem güncel olayları hem de toplumsal sorunları ele alan Türkiye'nin en sevilen programlarından biridir. ATV ekranlarında yayınlanan program, izleyicilere canlı yayın deneyimi sunarak olayların çözüm sürecini anlık olarak takip etme imkanı sağlıyor. Müge Anlı canlı nasıl izlenir? Programı Müge Anlı canlı izle seçeneği ile izlemek isteyenler, ATV'nin resmi canlı yayın bağlantısı üzerinden herhangi bir cihazdan kolayca bağlanabilir. Canlı yayın sırasında, izleyiciler kayıp vakaları, dava dosyaları, sosyal olaylar ve tartışmalı gelişmeleri ilk ağızdan öğrenme fırsatı buluyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın ölümünde şüpheliler arasında olan eski enişte Mustafa Uzun, söylediği çelişkili ifadeleriyle dikkat çekti. Huriye Helvacı ve oğlunun neden hayatını kaybettiği sorusuna yanıt aranırken Mustafa Uzun'un tutarsızlıklar silsilesi haline gelen açıklamaları kuşku uyandırıyor. Ayağına elektronik kelepçe takılan Mustafa Uzun, bu durumdan rahatsız olduğunu ve psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı ise eski eniştenin açıklamalarına tepki gösterdi. Eski eniştesinin neden eşiyle kaybolduğu gün görüşmediğini söyleyen Bayram Helvacı, "Bir dediği bir dediğini tutmuyor, eşimle görüştüyse neden haber vermedi" dedi.

Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlunu kayboldukları gün son gören kişilerden biri olan Aysel Şahin, Müge Anlı'ya konuştu. Anlattığına göre oğluyla birlikte Köseali köyünden geçen 43 yaşındaki kadın, eski eniştesi Mustafa Uzun'un yanına gittiklerini söylemişti. Aysel Şahin, Huriye Helvacı'nın önce yürüyeceklerini sonrasında ise bir arabaya bineceklerini söylediğini anlattı.

ATV CANLI NASIL İZLENİR?

Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarından atv, yayıncılık anlayışını yalnızca klasik ekranlarla sınırlı tutmadan, dijital çağın tüm olanaklarını izleyicilerine sunmaya devam ediyor. Gelişen teknolojiyle birlikte televizyon izleme alışkanlıkları da dönüşürken, atv bu değişime ayak uydurarak farklı platformlardan erişilebilir hale geldi.

Artık yalnızca evdeki televizyon ekranından değil; bilgisayar, akıllı telefon, tablet gibi birçok cihaz üzerinden de ATV canlı yayınına ulaşmak mümkün. Kanal, hem Apple hem de Android işletim sistemlerine özel geliştirilen mobil uygulamaları sayesinde, kullanıcılarına her an her yerde kesintisiz yayın deneyimi sunuyor. İzleyiciler diledikleri takdirde internet üzerinden de "atv HD" yazarak kaliteli yayın anlayışını takip edebiliyor.

ATV İZLEME SEÇENEKLERİ

ATV'yi canlı izlemek isteyenler için çeşitli seçenekler mevcut. İzleyiciler, televizyon üzerinden uydu veya dijital platformlar aracılığıyla, ya da internet üzerinden bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlar aracılığıyla kanalın yayınlarını HD kalitede takip edebiliyor.

ATV FREKANS BİLGİLERİ

2025 ATV frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

ATV HAKKINDA

12 Temmuz 1993'te yayına başlayan ATV, 90'lı yıllarda TRT 1, Star TV, Show TV ve Kanal D'den sonra yayınladığı Süper Baba, İkinci Bahar, Çiçek Taksi, Tatlı Kaçıklar, Mahallenin Muhtarları, İlişkiler, Gurbetçiler, Sıcak Saatler, Baba Evi, Böyle mi Olacaktı ve Affet Bizi Hocam gibi yerli dizileriyle de büyük seyirci kitlesine sahip olmuştur.

atv Avrupa ise atv kanalının Avrupa'daki izleyenlere yönelik oluşturulan kanalıdır. 16 Ekim 1997'de Türksat 1C uydusundan analog yayın yapmaya başladı. atv, Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından biridir. Tüm Türkiye'ye yayın yapan ulusal kanal, genelde dizi ve filmleriyle ön plana çıkmaktadır.

ATV PROGRAMLARI

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

ESRA EROL'DA - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

ATV ekranının sevilen yüzü Esra Erol, her gün canlı yayın ile izleyicilerinin karşısına geçiyor. Birbirinden ilginç ve çarpıcı konu ve konukları ağırlayan Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de ATV'de!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER? - BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı ATV ekranlarında devam ediyor! Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL. Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?

ATV CANLI YAYIN