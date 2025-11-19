19 Kasım güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar?

19 Kasım 2025 altın fiyatları son dakika araştırmaları hız kazandı. Ekonomi gündemini takip edenler, “Gram altın bugün ne kadar?”, “Çeyrek altın kaç TL oldu?”, “Cumhuriyet ve ata altını fiyatları yükseldi mi?” sorularını merak ediyor. Serbest piyasa ve kuyumcu fiyatlarına göre güncellenen altın tablosu yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 22 ayar bilezik, ons altın ve yarım altın fiyatları da sabah saatlerinden itibaren değişim gösteriyor. İşte 19 Kasım 2025 canlı altın fiyatları alış–satış tablosu ve piyasalarda son durum…

Giriş Tarihi: 19.11.2025 06:46

19 Kasım altın fiyatları canlı takip et! Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında 19 Kasım 2025 sabahı yeni rakamlar belli oldu. Çeyrek altın, gram altın, 22 ayar bilezik, ons altın ve Cumhuriyet altını fiyatları araştırılıyor. "Altın yükseliyor mu? Düşüş devam edecek mi?" soruları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Güncel serbest piyasa verileriyle hazırlanan canlı fiyat listesi, alım-satım yapacaklar için referans niteliği taşıyor. İşte 19 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının 19 Kasım Çarşamba itibarıyla güncel alış fiyatı 5.550,51 TL iken satış fiyatı 5.551,23 TL'dir.

BUGÜN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

19 Kasım Çarşamba çeyrek altının alış fiyatı 9.379,00; satış fiyatı ise 9.460,00 TL'dir.

YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altının alış fiyatı 18.758,00; satış fiyatı 18.908,00 TL'dir.

👉 19 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

19 Kasım Çarşamba günü itibariyle canlı altın fiyatları şöyle:

▶Gram Altın Alış:5.550,51₺

▶Gram Altın Satış: 5.551,23₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.316,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 9.389,00₺

▶Yarım Altın Alış: 18.758,00₺

▶Yarım Altın Satış: 18.908,00₺

▶Tam Altın Alış: 36.863,54₺

▶Ata Altın Alış: 38.015,52₺

▶Ata Altın Satış: 38.975,10₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.233,99₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.473,60₺

▶Gümüş Alış: 69,48₺

▶Gümüş Satış: 69,54₺

CANLI DÖVİZ KURU 19 KASIM ÇARŞAMBA

◼ABD Doları: 42,34 (Alış) - 42,36 (Satış)

◼EURO: 49,07 (Alış) - 49,09 (Satış)

◼STERLİN: 55,66 (Alış) - 55,72 (Satış)

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 19 Kasım Çarşamba günü saat 06.45 itibarıyla alınmıştır.

