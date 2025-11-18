Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den çifte transfer bombası!

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Ocak ayında iddialı hamleler yapmaya hazırlanan sarı lacivertliler, gözünü 2 flaş yıldıza çevirdi.









Fenerbahçe Kulübü bekleneni veremeyen En Nesyri ile yollarını ayırmanın planlarını yaparken, Jhon Duran'ın da kiralık olduğunu göz önünde bulundurup, kaliteli bir santrfor takviyesi yapma kararı aldı.

Takvim'in haberine göre; Lewandowski'nin adı ön planda olsa da Kanarya'nın asıl hedefi AZ Alkmaar forması giyen Troy Parrott…