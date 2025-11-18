Leon Goretzka'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe, Ocak ayı transfer dönemi için Leon Goretzka ile ilgileniyordu fakat Bayern, tecrübeli orta sahayı ara dönemde göndermeyi düşünmüyor. Sarı-lacivertli ekibinin ilgisine rağmen oyuncu için yol haritası değişmedi. İşte detaylar...