Fenerbahçe, Ocak ayı transfer dönemi için Leon Goretzka ile ilgileniyordu fakat Bayern, tecrübeli orta sahayı ara dönemde göndermeyi düşünmüyor. Sarı-lacivertli ekibinin ilgisine rağmen oyuncu için yol haritası değişmedi. İşte detaylar...
Bayern Münih forması giyen yıldız futbolcu Leon Goretzka, Almanya Milli Takımı'nın Slovakya'yı 6-0 yendiği maçta yıldız çok güçlü bir performans sergiledi ve Nagelsmann'ın ekibinin maçtaki 2. golünü Münih'ten takım arkadaşı Serge Gnabry'ye attığı nefis bir pasla hazırladı.
İtalyan gazetesi Leggo'nun haberine göre; Serie A'nın dev kulübü Juventus, Goretzka'yı kadrosuna katmayı planlıyor. İtalyan devi Ocak ayında Bayern Münih'e teklif yapmaya hazırlanıyor.
Gazetenin haberine göre Juventus Futbol Direktörü Damien Comolli, Bayern'in orta saha yıldızını "fırsat transferi" olarak görüyor. Bunun nedeni ise Leon Goretzka'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor olması.
Juventus'un ilgisine rağmen BILD'in haberine göre Alman oyuncunun Bayern Münih'ten ocak ayında ayrılığı gündemde değil. Alman devi 10 milyon euro teklif edilse bile oyuncuyu satmayı düşünmüyor.
BILD'in haberine göre Türkiye ihtimali de ortadan kalkmış oldu. Ligimizde özellikle Fenerbahçe, Goretzka'ya ciddi ilgi gösteren kulüpler arasında yer alıyordu. Sarı-lacivertli ekibin devre arası transferi üzerinde düşündüğü belirtiliyordu fakat transfer şu anda askıya alınmış durumda.