GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 19 Kasım altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar, kaç TL?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 19 Kasım

Bugün çeyrek altın, gram altın, ons ve Cumhuriyet altını fiyatları kaç TL oldu? Serbest piyasa verileri ve kuyumcu fiyatları arasında farklılık olup olmadığı merak edilirken, yatırımcılar canlı fiyat ekranını kontrol ediyor. 22 ayar altın ve ata altını fiyatlarında değişiklik olup olmadığı ise günün öne çıkan soruları arasında yer alıyor. İşte bugünün canlı altın fiyatları, alış-satış değerleri ve piyasalardaki son durum…

Giriş Tarihi: 19.11.2025 06:44

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının 19 Kasım Çarşamba itibarıyla güncel alış fiyatı 5.550,51 TL iken satış fiyatı 5.551,23 TL'dir.

BUGÜN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

19 Kasım Çarşamba çeyrek altının alış fiyatı 9.379,00; satış fiyatı ise 9.460,00 TL'dir.

YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altının alış fiyatı 18.758,00; satış fiyatı 18.908,00 TL'dir.

👉 19 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

19 Kasım Çarşamba günü itibariyle canlı altın fiyatları şöyle:

▶Gram Altın Alış:5.550,51₺

▶Gram Altın Satış: 5.551,23₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.316,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 9.389,00₺

▶Yarım Altın Alış: 18.758,00₺

▶Yarım Altın Satış: 18.908,00₺

▶Tam Altın Alış: 36.863,54₺

▶Ata Altın Alış: 38.015,52₺

▶Ata Altın Satış: 38.975,10₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.233,99₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.473,60₺

▶Gümüş Alış: 69,48₺

▶Gümüş Satış: 69,54₺

CANLI DÖVİZ KURU 19 KASIM ÇARŞAMBA

◼ABD Doları: 42,34 (Alış) - 42,36 (Satış)

◼EURO: 49,07 (Alış) - 49,09 (Satış)

◼STERLİN: 55,66 (Alış) - 55,72 (Satış)

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 19 Kasım Çarşamba günü saat 06.45 itibarıyla alınmıştır.

