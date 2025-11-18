Galatasaray'da gözler Rodrygo'da! Eski açıklamaları gündem oldu
Hazırlık maçının ardından Rodrygo'nun Ismael Jakobs'la kurduğu iletişim gündeme damga vurdu. Sosyal medyadaki gelişmeler, taraftarların transfer beklentisini artırdı. Brezilyalı oyuncunun yıllar önce Galatasaray tribünleriyle ilgili övgü dolu sözleri de yeniden konuşulmaya başlandı. İşte detaylar...
Brezilya ile Senegal kısa süre önce hazırlık maçında kozlarını paylaştılar. Bu mücadeleden ev sahibi Brezilya sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Rodrygo ile Galatasaraylı Ismail Jakobs'un görüntüsü dikkat çekmişti.
Rodrygo, Ismail Jakobs ile formasını değiştirmiş ve iki futbolcu sosyal medyadan takipleşmeye başlamıştı. Yaşanan bu gelişmeler sonrası Galatasaraylı taraftarlar, Rodrygo'ya sosyal medyadan transfer çağrısında bulundular.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Rodrygo'nun paylaşımlarının altına "Come to Galatasaray" mesajları yazmaya başladılar.
G.SARAYLI TARAFTARLARI ÖVMÜŞTÜ
Brezilyalı yıldız bundan 3 yıl önce ESPN Brezilya'ya verdiği röportajda bugüne kadar kendisini en fazla etkileyen rakip takım taraftarının Galatasaray'da olduğunu ifade etmişti.