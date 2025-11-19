A Milli Takım'ın yıldız oyuncuları Arda Güler ve İrfan Can Kahveci, "Hangi kuşaktansın sen?" adlı yarışmada kozlarını paylaştı.
İki milli futbolcu eğlenci anların yaşandığı yarışmada, takım arkadaşlarını kariyerlerinden bilmeye çalıştı.
İŞTE O VİDEO:
🗣️ "Hangi kuşaktansın sen? 😅"— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) November 19, 2025
🆚 Arda Güler ve İrfan Can Kahveci'nin bol kahkahalı tahmin kapışması 😅🔥
🎯 #BizimÇocuklar takım arkadaşlarını, kariyerlerinden bilmeye çalıştılar! pic.twitter.com/GQWfY0LkhR