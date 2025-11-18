Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda İspanya ile 2-2 berabere kalan A Milli Takımımız'da ikinci golümüzü kaydeden Salih Özcan açıklamalarda bulundu.

İşte Özcan'ın açıklamaları:

"Maç öncesi konuştuk ve 6-0'a cevap vermek istedik. Kendimize güvendik ve iyi bir maç çıkardık. Kaybedecek bir şey yoktu, baskı azdı. Kendimize güveniyoruz, hedefimiz Dünya Kupası. Şimdi Mart ayındaki Play-Off maçlarına bakacağız. Bu akşamdan sonra rakiplerin bizden korkması, çekinmesi lazım. İspanya maçından sonra herhalde bütün ülkeler bizden çekinir. Şimdi önümüze bakacağız, kötü yaptığımız şeyleri analiz edeceğiz."