Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekilecek? 24 Nisan 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '24 Nisan Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 24 Nisan Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 263 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2024- 14:31 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024- 14:31