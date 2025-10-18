Angers Monaco maçı canlı izle! Angers Monaco maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ligue 1

Angers Monaco maçı canlı izle! Fransa Ligue 1’in bu haftaki en dikkat çekici maçlarından biri, Cumartesi akşamı oynanacak Angers – Monaco karşılaşması olacak. Yeni teknik direktör Sebastien Pocognoli, Monaco’daki ilk maçına çıkarken, taraftarlar “Angers Monaco maçı ne zaman?”, “Monaco maçı saat kaçta?” ve “Monaco maçı hangi kanalda?” sorularını sıkça araştırıyor.