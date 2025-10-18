Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Maçın ardından sarı kırmızılılarda Kaan Ayhan açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Mutluyuz. Milli aradan sonra ilk maç... Bazı oyuncular 2 gün önce geldi. Bazı soru işaretleri oluşuyor, tüm oyuncular çok iyi mücadele gösterdi. Hak ederek kazandık. Maçın bazı bölümlerinde son pasları etkili yapsaydık daha rahat bir galibiyet olabilirdi. Zor bir sürece giriyoruz şimdi. Galip gelmek ön plandaydı. Hem kendimiz için hem de taraftarımız için mutluyuz."

"Bodo ile içeride oynayacağız. Taraftarımızın gücünü biliyoruz. Zor bir maç olacak. Tottenham maçını gördük. O maçta Bodo çok zorladı. Bu takımlar daha agresif oynuyor, favori siz oluyorsunuz ve sizi çok zorluyorlar. Kendi evimizde galip gelip fikstürde avantaj elde etmek istiyoruz."