Adana Demirspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda?

1. Lig'in 10. haftasında, ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor, Sakaryaspor ile kozlarını paylaşacak. Evinde 4 maçtır galibiyet göremeyen ev sahibi, milli ara öncesinde -30 averaj ve aldığı ceza ile eksi 17 puana sahip. Sakaryaspor ise şimdiye dek aldığı 3 galibiyetin ikisini kendi evinde elde etti. Peki Adana Demirspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?