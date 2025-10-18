Hatayspor - Çorumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında Hatayspor, Çorumspor'u konuk edecek. Ligin ilk 9 haftasında 3 beraberlikle 3 puan elde eden Hatayspor, galibiyetsizlik serisini kırmak için sahaya çıkacak. Konuk takım ise 3 maçtır süren namağlup serisini galibiyetle 4'e çıkarmayı hedefliyor. Peki Hatayspor - Çorumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?