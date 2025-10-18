18 Ekim MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? MasterChef’te potaya kim girdi, kim elendi?

MasterChef Türkiye 2025 sezonu heyecan dolu bölümleriyle hız kesmeden devam ediyor. 18 Ekim tarihli bölümde yarışmacılar haftanın final etabına çıktı. Eleme potasında olan isimler, yarışmada kalmak için tüm hünerlerini sergilerken, jüri üyeleri tabakları titizlikle değerlendirdi. Kimin eleneceği büyük bir merak konusu olurken, gecenin sonunda bir yarışmacı hayallerine veda etti. Peki, MasterChef’te kim elendi, 18 Ekim MasterChef’te kim veda etti? İşte MasterChef Türkiye 18 Ekim eleme gecesinde yaşanan gelişmeler, jüri yorumları ve elenen yarışmacıya dair detaylar...

Giriş Tarihi: 18.10.2025 09:39

Paylaş





ABONE OL

TV8 ekranlarının popüler yemek yarışması MasterChef Türkiye 2025, 18 Ekim akşamında eleme heyecanıyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Haftanın eleme turunda kırmızı ve mavi takımların nefes kesen mücadeleleri sonrasında, potaya düşen yarışmacılar arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Jüri üyelerinin zorlu değerlendirmeleri sonucu bir yarışmacı hayallerine veda etti. Peki, 18 Ekim MasterChef Türkiye'de kim elendi, hangi yarışmacı haftayı tamamlayamadı? Eleme oyununda hangi yemek yapıldı, kim yüksek puan aldı, kim düşük kaldı? İşte 18 Ekim MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler, elenen isim ve geceye damga vuran anlar...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de elenen isim henüz açıklanmadı.

MASTERHCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu haftanın eleme adayları, Onur, Cansu, Murat Can, Nisa, Sezer, Barış ve Furkan oldu.

ASpor CANLI YAYIN