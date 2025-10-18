Gönül Dağı 189. Bölüm izle | TRT 1 Gönül Dağı son bölüm full izle!

Giriş Tarihi: 18.10.2025 10:03

Gönül Dağı 189. Bölüm izleme linki! Bozkırın yürek ısıtan hikayesiyle gönüllere taht kuran Gönül Dağı, 189. bölümüyle TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluştu. Her hafta Anadolu insanının sıcak hikayelerini anlatan dizi, bu bölümde yine duygu dolu sahneleriyle dikkat çekti. Taner'in aldığı kararlar, kasabada yaşanan gelişmeler ve aile içi olaylar izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. TRT 1'de yayınlanan bölümü kaçıran izleyiciler ise "Gönül Dağı 189. bölüm full izle" aramasını yapıyor. Dizi, yayın sonrası TRT İzle ve resmi YouTube kanalı üzerinden tek parça olarak izlenebiliyor. Peki, Gönül Dağı 189. bölümde neler oldu, hangi sahneler izleyenleri duygulandırdı? İşte Gönül Dağı son bölüm izleme bağlantısı ve detaylar...

Gönül Dağı 189. Bölümü izlemek için tıklayınız.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taner'in hapse girmesiyle Kaya Ailesi derin bir üzüntü yaşar. Taner'in masumiyeti ispatlanabilecek mi? Süleyman, Taner'in hapse girmesinden dolayı kendini suçlar. Süleyman, Taylan'a ne söyleyecek? Kasabalılar, Taner'in hapse girmesiyle öfkelenerek Çetin'i kovalar. Çetin'i kim koruyacak? Cemile'nin yeğeninin hastalığıyla ilgili bir gelişme olur. Çocuğun iyileşebilmesi için ne yapacaklardır? Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesi...

GÖNÜL DAĞI 189. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Gönül Dağı, Anadolu'nun sıcacık hikayelerini, samimi insan ilişkilerini ve imkânsız gibi görünen hayalleri konu alan sevilen bir TRT 1 dizisidir. Mustafa Çiftçi'nin "Bozkır Hikayeleri" adlı öykülerinden uyarlanan dizi, bozkırın kalbinde yaşayan insanların umut dolu yaşamlarını anlatır.

Gönül Dağı 189. Bölüm Full İzle

Bozkırda geçen hikayede, çocukluktan beri mucitlik hayalleri kuran Taner ve kuzenleri Ramazan ile Veysel, hem kasabalarına fayda sağlamak hem de büyük icatlar yapmak için kolları sıvar. Ancak hayat onlara sadece mucitlik değil, aşk, dostluk ve aile bağlarının ne kadar önemli olduğunu da öğretir.

Gönül Dağı 189. Bölüm Full İzle

Dizinin geçtiği Gedelli Kasabası, sapsarı toprakları, sıcakkanlı insanları ve kendine has gelenekleriyle adeta Anadolu'nun minyatürü gibidir. Taner'in Dilek'e olan aşkı, Veysel ve Cemile'nin sabır dolu evliliği, Ramazan ve Asuman'ın masalsı sevgisi dizinin en çok konuşulan hikayelerindendir.

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN