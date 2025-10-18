MANCHESTER CITY EVERTON MAÇI CANLI | Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de milli ara dönüşü heyecan başladı. Manchester City, Ethiad Stadyumu'nda Everton'u ağırlayacak. Tony Harrington'un düdük çalacağı karşılaşmada City, arasında 3 puan fark bulunan zirvedeki Arsenal'ın yerine geçmek için mücadele edecek. Everton ise 11 puan ile yer aldığı 8.sıradan yükseklere tırmanarak şampiyonluk yolunda iddialı konuma yerleşmek istiyor. Peki Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?