Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Maçın ardından sarı kırmızılılarda Gabriel Sara açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Maçın ardından sarı kırmızılılarda Gabriel Sara açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İyi bir maçtı. İyi bir rakibe karşı oynadık. Daha iyi yapabileceklerimiz vardı. Boşluklar verdik ama en önemlisi 3 puandı. İyi bir galibiyet oldu."

Soru: İlkay ve Sane gibi yeni isimler var takımda, katkıları için neler söylersin?

Gabriel Sara: Büyük oyuncular, isimleri yeter. Onlardan çok şey öğrenebiliyorum. Destek olmaya da çalışıyorum. İletişime açık insanlar. Dinlemeyi seviyorlar. Onlarla kaliteli vakit geçirebiliyorum.