Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Maçın ardından sarı kırmızılılarda Gabriel Sara açıklamalarda bulundu.
İŞTE O SÖZLER:
"İyi bir maçtı. İyi bir rakibe karşı oynadık. Daha iyi yapabileceklerimiz vardı. Boşluklar verdik ama en önemlisi 3 puandı. İyi bir galibiyet oldu."
Soru: İlkay ve Sane gibi yeni isimler var takımda, katkıları için neler söylersin?
Gabriel Sara: Büyük oyuncular, isimleri yeter. Onlardan çok şey öğrenebiliyorum. Destek olmaya da çalışıyorum. İletişime açık insanlar. Dinlemeyi seviyorlar. Onlarla kaliteli vakit geçirebiliyorum.