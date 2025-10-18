Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Maçın ardından sarı kırmızılılarda Leroy Sane açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Çok iyi bir maç geçirdik, özellikle ilk yarıda. İkinci yarı başında biraz aksaklık yaşasak da maç genelinde iyi oynadık. Milli arada hocamızla birlikte iyi çalıştık ve bu maça da iyi hazırlandık."

"Taraftarımız bizim için itici güç oluyor. Her maçta onlarla birlikte daha iyi oynuyoruz. Onları her maça bekliyoruz."

"İlkay büyük bir oyuncu. City'den, Almanya'dan beraber oynadığımız arkadaşım. Saha içinde ve dışında onunla birlikteyiz. Benim için itici bir güç. Bana hep destek oluyor. Galatasaray'da birlikte oynadığımız için çok mutluyum."