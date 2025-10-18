Nice – Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? Ligue 1’de şampiyonluk yarışını sürdürmek isteyen Lyon, Cumartesi günü Allianz Riviera’da formsuz Nice’e konuk oluyor. Les Aiglons, son altı maçtaki ilk galibiyetini alabilecek mi? Lyon ise son maçta yaşadığı beklenmedik yenilginin ardından yeniden çıkışa geçebilecek mi? Fransız futbolunun iki köklü ekibinin bu mücadelesi, zirve yarışını da doğrudan etkileyecek. Futbolseverler, Nice – Lyon maçını hangi kanaldan canlı izleyebileceklerini merak ediyor. Peki, Nice - Lyon maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ligue 1 Nice Lyon maçı CANLI izle!

NICE-LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nice – Lyon maçı, Fransa Ligue 1 kapsamında 18 Ekim 2025 tarihinde oynanacak. Karşılaşma saat 18:00 (TSİ) başlayacak.

NICE LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu önemli mücadele BEIN CONNECT'te canlı olarak yayınlanacak.

