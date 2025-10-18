Marsilya – Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli maç arasının ardından Fransa Ligue 1 yeniden başlıyor. Formda ekip Marsilya, Cumartesi akşamı Orange Vélodrome Stadyumu’nda Le Havre’ı ağırlayacak. Peki, Marsilya - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar!

Ligue 1'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Marsilya, milli aranın ardından taraftarı önünde Le Havre karşısında sahaya çıkıyor. Roberto De Zerbi'nin ekibi, şampiyon Paris Saint-Germain karşısında ortaya koyduğu mücadeleyle dikkat çekmişti. Bu kez hedef, tüm kulvarlarda beşinci galibiyeti almak. Le Havre ise son haftalarda beraberliklerle puan toplasa da deplasmanda zorlanıyor. Peki, Marsilya seriyi sürdürebilecek mi, yoksa Le Havre sürprize imza mı atacak? Futbolseverler "Marsilya Le Havre maçı canlı izle", "Marsilya maçı hangi kanalda?" ve "Marsilya Le Havre maçı saat kaçta başlıyor?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki, Marsilya - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

MARSİLYA - LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Marsilya – Le Havre maçı, Fransa Ligue 1 kapsamında 18 Ekim 2025 tarihinde oynanacak. Karşılaşma saat 22:05 (TSİ) başlayacak.

MARSİLYA LE HAVRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 3 kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Marsilya'nın muhtemel ilk 11'i: Rulli; Weah, Pavard, Aguerd, Emerson; O'Riley, Vermeeren; Greenwood, Gomes, Paixao; Aubameyang

Le Havre'ın muhtemel ilk 11'i: Diaw; Nego, Sangante, Lloris, Zouaoui; Ndiaye, Seko, Kechta; Namli, Soumare, Mambimbi

