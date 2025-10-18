Nottingham Forest - Chelsea maçı hangi kanalda? Nottingham Forest - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Premier Lig

Premier Lig'de heyecan, milli aranın ardından 8. hafta maçlarıyla devam ediyor. Küme düşme hattında yer alan Nottingham Forest, 7. sıradaki Chelsea ile kozlarını paylaşacak. Tarihinde ilk kez rakibine karşı 3 kez üst üste mağlubiyet alma riskiyle karşı karşıya olan Forest, bu kez kaybetmek istemiyor. Peki Nottingham Forest - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?