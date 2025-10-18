Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Çok zor olacağı belliydi ve çok zor oldu. Ama oyuncularımı kutluyorum. İstek ve arzu çok üst seviyedeydi. Rakibi de kutlamak lazım. Oyunun ilk bölümü, beklediğimden iyi geçti. 2-0'dan sonra bariz hatadan gol yedik ve her şey değişti. Baskılarımızın hızı düştü. Genel hatlarıyla çok olumlu diyemem ama ilk bölümü için çok olumlu diyebilirim. Basit pas hataları yapmamalıyız. Bunu her hafta çalışıyoruz. Daha iyi olmalıyız. Beklentimin altında kalan bir oyun ama 3 puan bizim için çok değerli. Eksiklerimizi düzeltmeye çalışacağız."

"Oyunun son anlarındaki kazanma isteği önemli ancak Trabzonspor olarak biz oyunun çoğu bölümünde oyunu kontrol etmeliyiz. Buna çalışıyoruz. Arada kazalar olacak. Genel itibariyle oyundaki istek ve arzu gayet iyi. Oyunun ilk bölümü gayet iyi, bunu yaymamız gerekiyor."