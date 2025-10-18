Sergen Yalçın: Kabul edilebilir değil!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah beyazlıların evinde 2-1 mağlup olduğu Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah beyazlıların sahasında 2-1 kaybettiği Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İkinci yarıya çok iyi başladık. Cengiz'in golü geldi. Oyunu devam ettirmemiz gerekiyordu. Futbolda olağan değil, iç sahada 3 dakikada 2 gol yemek. Kabul edilebilir değil. Üzgünüz kaybettiğimiz için. Önümüzde çok uzun ve zor bir yol. Bunu herkesin bilmesi lazım."

"Son 20 dakikada takımın verdiği reaksiyon, 1-0 öndeyken ve 2-3'ü aramak gerekiyorken 3 dakikada 2 gol yiyip kaybetmek Beşiktaş'a yakışan bir durum değil."