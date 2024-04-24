💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! | 24 Nisan Çarşamba 2024 Sayısal Loto çekilişi sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango çekilişleri Çılgın Sayısal Loto heyecanıyla devam ediyor. Milyonlarca vatandaş için haftanın pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri çekilen Sayısal Loto'da şanslı numaraları tutturan kişi, bu hafta büyük ödülün sahibi oldu. Şans oyunları sevenlerin arama motorlarında sorguladığı 24 Nisan Çarşamba Sayısal Loto sonuçları' konularını sizler için derledik.

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2024- 21:44 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024- 22:56