Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de hareketli saatler! Yeni bir ayrılık daha

Fenerbahçe'de hareketli saatler! Yeni bir ayrılık daha Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı kalmasının ardından yeni bir gündem daha ortaya atıldı. Sarı lacivertlilerde yönetim şimdi de onları takımdan gönderecek. FB SPOR HABERLERİ Fenerbahçe Haberleri









ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de milli araya zirvenin uzağında giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.





KADRO DIŞI KARARLARI Fenerbahçe'de iki futbolcu kadro dışı bırakıldı. Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır." denildi.