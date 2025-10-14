Fenerbahçe'de hareketli saatler! Yeni bir ayrılık daha
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı kalmasının ardından yeni bir gündem daha ortaya atıldı. Sarı lacivertlilerde yönetim şimdi de onları takımdan gönderecek. FB SPOR HABERLERİ
Yayın Tarihi: 14.10.2025 - 14:56
Trendyol Süper Lig'de milli araya zirvenin uzağında giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
KADRO DIŞI KARARLARI
Fenerbahçe'de iki futbolcu kadro dışı bırakıldı. Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır." denildi.
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, kulübün scout ekibi ile de bir toplantı gerçekleştirerek bugüne kadarki çalışmaların detaylı raporunu talep etti.