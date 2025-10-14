Letonya - İngiltere maçı canlı yayın bilgileri | Letonya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nda Letonya, İngiltere'yi konuk edecek. İngiltere, Dünya Kupası'nı garantilemek için sahaya çıkarken ev sahibi ise alt sıralardan kurtulmak için yarışacak. Maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Letonya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?