Galatasaray, Avrupa'da transfer dönemi kapanmadan Nicolo Zaniolo'yu Udinese'ye sezon sonuna kadar kiralamıştı. Udinese'nin efsane isimlerinden Antonio Di Natale, Zaniolo hakkında konuştu. Il Messaggero Veneto'ya konuşan Di Natale'nin açıklamalarından Tuttomercatoweb'in yaptığı derlemeye göre 48. yaşına basan efsane isim, Zaniolo hakkında "İyi bir oyuncu ama şimdiye kadar beklentileri biraz hayal kırıklığına uğrattı. Umarım hem kendi hem de Udinese için gelişim gösterebilir. Bilmelidir ki Udine, yeniden çıkış yakalaması için ideal bir ortam sunuyor." İfadelerini kullandı.

Zaniolo şimdiye kadar Udinese formasıyla çıktığı 5 maçta 283 dakika sahada kalırken takımına 1 gollük katkı sağladı.

