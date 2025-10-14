GALATASARAY HABERLERİ: Araplar devreye girdi! Icardi ile yollar ayrılıyor mu?
Galatasaray'da elde edilen 3 şampiyonluğun 2'sinde büyük etkisi olan Mauro Icardi, Osimhen'in gelişiyle yedek kulübesine çekildi. Sarı kırmızılı taraftarların çok sevdiği oyuncu için ayrılık iddiaları da her geçen gün artıyor. Son olarak Arjantinli golcü için Arap takımı devreye girdi. İşte teklifin detayları... GS SPOR HABERLERİ
Barış Alper Yılmaz'a maaş olarak astronomik bir teklif yapan ancak Galatasaray'ın beklentilerinin altında kalan Suudi Arabistan ekibi NEOM, bu kez de Mauro Icardi için kolları sıvadı.
Sabah'ta yer alan habere göre peşinde Club America, Penarol ve Estudiantes olan, Torino'nun da kanca attığı Arjantinli yıldız için NEOM'un, ara transfer döneminde hamlesini gerçekleştireceği bildirildi.
İtalyan basınından Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; Suudi Arabistan kulübünün, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki forvete iki yıllık, toplam 20 milyon Euro'yu bulan bir sözleşme teklif edeceği vurgulandı.
Galatasaray'a yapılacak bonservis önerisiyle ilgili ise bir bilgi verilmedi.
'BU MAAŞI ARTIK KAZANAMAYIZ'
Icardi'nin menajeri de gelen tekliflerle ilgili açıklamalarda bulundu. Oyuncunun G.Saray'dan beklediği yeni sözleşme için konuşan Elio Pino, şu anda kazandığı 10 milyon Euro'yu talep etmeyeceklerini bildirdi. Menajer, "Bu rakamın altında bir öneri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.