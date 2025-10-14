Haberler Galatasaray Haberleri GALATASARAY HABERLERİ: Araplar devreye girdi! Icardi ile yollar ayrılıyor mu?

GALATASARAY HABERLERİ: Araplar devreye girdi! Icardi ile yollar ayrılıyor mu? Galatasaray'da elde edilen 3 şampiyonluğun 2'sinde büyük etkisi olan Mauro Icardi, Osimhen'in gelişiyle yedek kulübesine çekildi. Sarı kırmızılı taraftarların çok sevdiği oyuncu için ayrılık iddiaları da her geçen gün artıyor. Son olarak Arjantinli golcü için Arap takımı devreye girdi. İşte teklifin detayları...









Barış Alper Yılmaz'a maaş olarak astronomik bir teklif yapan ancak Galatasaray'ın beklentilerinin altında kalan Suudi Arabistan ekibi NEOM, bu kez de Mauro Icardi için kolları sıvadı.



Sabah'ta yer alan habere göre peşinde Club America, Penarol ve Estudiantes olan, Torino'nun da kanca attığı Arjantinli yıldız için NEOM'un, ara transfer döneminde hamlesini gerçekleştireceği bildirildi.



