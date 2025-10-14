İtalya - İsrail maçı canlı yayın detayları | İtalya - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası play-off'larına kalmak için bir puana ihtiyacı olan İtalya, I Grubu rakibi İsrail'i konuk edecek. Bluenergy Stadium'da oynanacak karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki İtalya - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?