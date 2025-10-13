Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, kulüp kanalına gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

"BİR AN ÖNCE OYUNCULARIMIZI BEKLİYORUZ"

"İyiyiz. Milli takım arası. Biraz dinlendik. Tekrar çalışmalara başladık. Çok az oyuncu var, çoğu milli takımda. Dinlenme, kalan ve sakat oyuncuları hazırlama. Bir an önce oyuncularımızı bekliyoruz."

"OSIMHEN'İ GÖNDERİRKEN KORKUYORUZ"

"Vallahi biz Osimhen'i gönderirken korkmaya başlıyoruz. Sadece uçağın camının kırılması değil... Afrika'da oynayan oyuncular için hem maç sertliği hem stadyum zeminlerinin kötü olması, her gönderdiğimizde korkuyoruz. Bir önceki maçta Osimhen sakatlandı. Bu sefer maçı bitirdik. Bu kez dönüşteki uçakta problem çıktı. Haberi görünce korktuk. Önemli bir şey yok. İkinci maçı da sağ salim oynayıp dönecektir. Lemina da 75 dakika oynadı. Birçok oyuncu için bu korkuyu yaşıyoruz."

"GÜRCİSTAN'A KARŞI FAVORİ BİZİZ"

"Türk Milli Takımı ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. Çok önemli bir galibiyet aldılar. Montella hocayı ve oyuncularımız tebrik ederim. Stratejik bir galibiyet aldık. İspanya maçının eksi averajını buradan çıkartmış oldu. Futbolda her sonuç var. Gürcistan'a karşı favori biziz. En kötü senaryoda bile bu averaj bize fayda getirecek. Milli oyuncularımızı, teknik heyeti tebrik etmek gerekir."

"DÜNYA KUPASI'NA KATILACAĞIMIZA İNANIYORUM"

"Şu anda gözüken İspanya'nın önde gittiği ve bunu kolay kolay bırakmayacağı. İkincilik burada önemli olacak. Futbolda hiçbir şey belli olmuyor ama bize oynadığı, aldığı galibiyeti, form durumu... FIFA'da genel averaja bakılıyor. Onlar birinci olacak gibi gözüküyor. Playoffta bizim eleyip Dünya Kupası'na gideceğimiz rakipler bekliyorum. Daha güçlü olan taraf biziz. 2002'den 24 yıl sonra tekrar Dünya Kupası'nda takımımız yer alacak. Ben o heyecanı yaşadım. Çok önemli bir üçüncülük ile bitirmiştik. Katılamıyoruz ama katıldığımız zaman çok önemli başarılar elde ediyoruz. Son Avrupa Şampiyonası'nda oynadığımız oyun ve derecemiz güzeldi. Dünya Kupası'na katılacağımıza inanıyorum."

"G.SARAYLI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

"Futbolcu olarak 2000'e kadar olan üst üste 4 şampiyonluk, Avrupa'da kupa, devamında hem teknik adam olarak 3 tane üst üste şampiyonluk. Bunlar benim için önemli, değerli. Ben 11 yaşımda Galatasaray'da futbola başladım, tüm hayatım burada geçti neredeyse. 120 yılın büyük bir bölümünde büyük başarılarla yer aldım. Bundan gurur duyuyorum. Galatasaray'ın bir parçası olmaktan, Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum. Birçok insan bu gururu duyuyor. Sadece saha içi başarılarla değil saha dışı duruşla da Galatasaraylılık başka bir şey. Her takım değerli. Şu yanılgıya düşüyoruz; sadece sevdiğimiz takım üzerinden futbolu okumak doğru olmuyor. Bizim açımızdan Galatasaraylı olmak, Galatasaray'ı yaşamak, yüzyıllara dayanan bir kültüre dayanıyor Galatasaray. 2025'teyiz, yükselerek devam ediyoruz. Bu yükselişin son 3 senesinde ben teknik direktör olarak yer aldım. Avrupa'daki Şampiyonlar Ligi'nde yer almamız, özellikle çok iyi takımlara karşı aldığımız performanslar, bunlar tabii ki Galatasaray'ın hayallerinden biri. Bu sene de inşallah 120. yıla yakışır şekilde hem formamızı hem kimliğimizi hem Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Türk futbolu açısından önemli başarılara ihtiyacımız var, sadece Galatasaray değil. Hepimiz daha fazlasını yapmalıyız. Çok küçük detaylar, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sonuçlara etki ediyor. Hep mükemmel olmalısınız. Liverpool maçında gördük, hep mükemmel olursanız kazanıyorsunuz. O günkü atmosfere geri döndüğümde her seyirci bir futbolcu kadar maçı yaşadı. O yüzden bu tür konsantrasyonlar gerçekten mükemmel bir iş çıkartmak istiyorsanız her detay önemli. 120. yıl inşallah başarılarla dolu, şampiyonluğun olduğu, Avrupa'da büyük başarıların olduğu bir yıl olur."

"ASLOLAN G.SARAY'DIR"

"Bu rekorları kıran Galatasaray'dır. Ben teknik adam olarak başındayım. Oyuncularımız işin içinde. Her zaman rekorları kıran Galatasaray'dır. Başkan, yönetim, hoca üzerinden farklı şekilde okuyabiliriz ama aslolan Galatasaray'dır. Galatasaray'ı hedef rekorlar kırmaktır. İçinde yer almak sevindirici. Bu sene 4'üncü şampiyonluk. Ben bunu daha önce futbolcu olarak yaşadım. İlk amacımız şampiyonluk. Avrupa'daki başarılar çok önemli. Ses getirmemiz önemli. Liverpool maçında yaptık ama bu yetmez, sadece bir maç kazandık, Şampiyonlar Ligi'nde bir şey kazanmadık. Bu galibiyeti değerli kılmak için bundan sonraki maçları da kazanıp hayalimizin yolunda yürümeliyiz. İlk hedefimiz 4 sene üst üste şampiyonluk."

"LIVERPOOL'U YENMEK ÖNEMLİYDİ"

"Liverpool, Premier Lig'i kazanmış, dünyanın en iyi takımlarından biriydi. Onları yenmek önemliydi. Geçen sene en iyi Tottenham'a karşı oynadık, çok daha farklı kazanabilirdik. Ondan önceki sene Manchester United deplasmanı. Aslında çok net bir şekilde bunları sayarken bir yandan da çok iyi takımları, çok önemli kadrolara karşı kurduğumuz üstünlüğü, bizden daha düşük değerde ve kalitede takımlara karşı da kurmalıyız. Bunları konuşurken bir yandan bunları anlıyoruz. O maçları da aynı şekilde odaklanmamız gerekiyor. O takımlara karşı da bu konsantrasyonu yakalarsak Avrupa'da işimiz kolay olacak. İkinci üçüncü sene Avrupa maceralarımızın bitişinde, rakipleri kendi seviyemizde görmememiz... Bunun için birçok şey yapıyoruz. O maç günü, maç performansı çok farklı şeyler çıkartabiliyor. Tam olarak saha içini göremiyorsunuz."

"HAYATIM HEP KAZANMAK ÜZERİNEYDİ"

"Kadro çok önemli, birincisi. Kadro yapısı, elinizdeki oyuncular. Şampiyonluk için bu çok önemli. Başakşehir'de bu kadro, bu oyuncu kalitesi vardı. Doğru şekilde yönettiğinizde o şampiyonluğa ulaşabilecek bir kadro vardı. Tabii ki çok zor. Ligin başında 4 büyük takım vardı ama Başakşehir'in parolası şampiyonluktu. Akhisar'da kupa hedefiniz yoktu. Bunları hedeflemek tabii ki çok önemli. Ben futbolculuk zamanımda hep kazanarak geldim. O psikolojiyi yaşamak, onu oyunculara anlatmak çok önemli. Galatasaray'da bunu yaşadım. Kolay kolay final kaybetmedik. Ligde finallerde hep kazandık. Kazanmaya alışkın bir ruh, onu oyuncularına doğru anlatan bir ruh da farklı oluyor. Hayatım hep kazanmak üzerineydi."