FENERBAHÇE HABERLERİ: Tedesco listesini verdi! 3 transfer 1 ayrılık... Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan transfer talebi geldi. İtalyan hoca, ekibiyle yaptığı toplantının ardından yönetime 3 oyuncu talebinde bulundu. Tedesco ayrıca bir ismin de takımdan gönderilmesini istedi. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ Fenerbahçe Haberleri









Süper Lig'de daha fazla puan kaybı istemeyen Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, kendi oyun mentalitesini takıma ezberletmeye çalışıyor. Jose Mourinho için kurulan kadroyla kendi sistemini bir yere kadar getirebileceğini belirten İtalyan çalıştırıcının ara transfer döneminde takviye istediği belirtildi.





Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Tedesco, Archie Brown'un 4'lü oyun sistemine uygun olmadığını düşünüyor.



