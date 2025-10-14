Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Türkiye Gürcistan maçı detayları!

Türkiye Gürcistan maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu karşılaşması olan bu mücadelede Türkiye, Gürcistan’ı ağırlıyor. Peki, Türkiye – Gürcistan maçı nasıl izlenir? Maç canlı yayın linki var mı ve hangi platformlardan takip edilebilir? İşte detaylar!

14.10.2025

Türkiye – Gürcistan karşılaşmasıyla ilgili merak edilen soruların başında "Hangi kanalda yayınlanacak?" geliyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu mücadelesi olan bu maç, canlı olarak izlenebilecek mi?

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Gürcistan arasında oynanacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçı, 14 Ekim 2025 Salı (bugün) akşamı saat 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacaktır. Maç, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacaktır.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI NASIL İZLENİR?

Türkiye – Gürcistan maçı, TV8 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçı Exxen dijital platformu üzerinden de izleyebilirsiniz. Türkiye-Gürcistan maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye'nin muhtemel ilk 11'i: Çakır; Çelik, Demiral, Bardakçı, Kadıoğlu; Çalhanoğlu, Kökçü; Aydın, Güler, Yıldız; Aktürkoğlu

Gürcistan'ın muhtemel ilk 11'i: Mamardashvili; Kakabadze, Goglichidze, Lochoshvili, Azarovi; Kiteishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili; Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze