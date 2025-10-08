Kanal D'nin en sevilen yapılmları arasında yer alan Eşref Rüya, her hafta gündem olmayı sürdürüyor. 7 Ekim Çarşamba günü takip edilen bölümün ardından önümüzdeki hafta neler olacağını merak eden izleyiciler, Eşrek Rüya 18. bölüm fragmanını incelemeye devam ediyor. Dizinin hayranları, başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı Eşref Rüya'nın yeni bölüm konusunu ve fragmanını araştırıyor. Peki, Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşref Rüya 18. bölüm fragmanı nasıl izlenir? İşte detaylar...

EŞREF RÜYA GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Gürdal'ı Kadir'in elinden kurtarmak için büyük riskler alan Eşref, bu sefer Rus mafyasının hedefi haline gelir. Irmak ise, Gürdal'ın yerini öğrenmek uğruna canını ortaya koymaya hazırdır.

Dinçer'in manipülasyonları sonucu kafası iyice karışan Nisan, Eşref'in Afra'nın ölümünden sorumlu olabileceğine giderek inanmaya başlar. Eşref, bir yandan ekiple beraber Gürdal'ı bulmaya çalışırken, diğer yandan kendisine atılan iftiraların kaynağını araştırır. Nisan kardeşinin cinayetindeki sorumluları bulmak için yılmadan çabalarken Eşref de hem adını temize çıkarmak hem de Gürdal'ı kurtarmak için her şeyini ortaya koymaya hazırdır.

EŞREF RÜYA OYUNCULARI

Eşref Rüya'nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.