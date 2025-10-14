Portekiz - Macaristan maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Portekiz, Avrupa Elemeleri F Grubu'ndaki mücadelesine Macaristan maçıyla devam ediyor. İrlanda Cumhuriyeti ile olan karşılaşmada Cristiano Ronaldo'nun penaltı kaçırması taraftarda şok yaratırken maç sonucu Portekiz, evinde 1-0 galip geldi. Ev sahibi, grupta 5 puanlık farkla liderliğini korurken konuk takım ise Lizbon'da üst üste beşinci maçta birden fazla gol atmayı hedefliyor.
PORTEKİZ - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Portekiz - Macaristan maçı 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.
PORTEKİZ - MACARİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Portekiz: Kosta; Dalot, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Trincao, Fernandes, Leao; Ronaldo
Macaristan: B.Toth; Nego, Orban, Szalai, Kerkez; Bolla, Stiller, Schafer, Szoboszlai; Sallai, Varga