Portekiz - Macaristan maçının detayları! Portekiz - Macaristan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Portekiz, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu dördüncü maçında Macaristan'ı konuk ediyor. Estadio Jose Alvalade'de oynanacak karşılaşmada 2026 Dünya Kupası'na katılmaya bir galibiyet uzaklıkta olan ev sahibi, mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Portekiz - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?