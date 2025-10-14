Japonya, tüm biletleri tükenen Tokyo Stadyumu’nda oynanan hazırlık maçında Brezilya’yı 3-2 yenerek tarihi bir galibiyet kazandı. Maçın ilk yarısında Paulo Henrique ve Gabriel Martinelli’nin golleriyle 2-0 geriye düşen Japonya, ikinci yarıda güçlü bir geri dönüş yaptı. Peki, Japonya Brezilya maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar!

Tokyo Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında Japonya, Brezilya'yı 3-2 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. İlk yarıda 2-0 geriye düşen ev sahibi ekip, ikinci yarıda rakip savunmanın hatalarını iyi değerlendirdi. Takumi Minamino ve Fabricio Bruno'nun kendi kalesine attığı golle skor 2-2'ye geldi. Son dakikalarda Junya Ito'nun kullandığı köşe vuruşunu Ayase Ueda tamamladı ve Japonya sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuç, Japonya'nın Brezilya'ya karşı oynadığı 14. maçta ilk galibiyeti olarak kayıtlara geçti ve hazırlık sürecinde moral depoladı. Peki, Japonya Brezilya maçı kaç kaç bitti? Japonya Brezilya maç özeti!

JAPONYA BREZİLYA MAÇ ÖZETİ

Japonya, Tokyo Stadyumu'nda oynanan ve tüm biletlerin tükendiği hazırlık maçında, beş kez dünya şampiyonu Brezilya'yı 3-2 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı. İkinci yarıda sergilediği etkileyici geri dönüşle dikkat çeken Japonya, Güney Amerika temsilcisine karşı oynadığı 14. maçta ilk galibiyetini elde etti. Her iki ekip de 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürürken, mücadele futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Mücadelenin ilk yarısında Paulo Henrique ve Gabriel Martinelli'nin golleriyle 2-0 geriye düşen Japonya, ikinci yarıda Brezilya savunmasının hatalarını iyi değerlendirdi. 52. dakikada Takumi Minamino, Fabricio Bruno'nun hatalı pasını değerlendirerek farkı bire indirdi. 61. dakikada ise Bruno'nun kötü gecesi devam etti; kendi kalesine gönderdiği topla skoru 2-2'ye getirdi.

Ev sahibi ekip, taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet için baskısını artırdı. 71. dakikada oyuna sonradan dahil olan Junya Ito'nun kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında iyi yükselen Ayase Ueda kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 3-2 yaptı. Bu gol, hem Japonya'ya tarihi bir zafer kazandırdı hem de Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'ye savunma performansı konusunda düşündürücü bir ders verdi.

Tokyo'daki mücadele, Japon futbolunun yükselişini bir kez daha gözler önüne sererken, Brezilya için ise savunma zafiyetlerinin yeniden gündeme geldiği bir maç olarak kayıtlara geçti.