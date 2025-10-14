İrlanda - Ermenistan maçı muhtemel 11 | İrlanda - Ermenistan maçı hangi kanalda? Ne zaman, saat kaçta?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu üyelerinden İrlanda, Ermenistan'ı konuk ediyor. Heyecan dolu karşılaşmada iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği maçın detaylarını, futbolseverler için haberimizde derledik.

2026 Dünya Kupası Elemeleri, F Grubu'nda İrlanda Cumhuriyeti - Ermenistan karşılaşmasıyla devam ediyor. Ev sahibi takım son maçında Portekiz'e 1-0 yenilirken Ermenistan'ın ise bu bölümdeki tek başarısı, geçen ay İrlanda'yı 2-1 yenmesi oldu. Benoit Bastien'in düdük çalacağı karşılaşmanın yayın bigileri ve muhtemel 11'lerini sizler için derledik.

İRLANDA CUMHURİYETİ - ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İrlanda - Ermenistan maçı 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

İRLANDA - ERMENİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İrlanda: Kelleher; O'Brien, Collins, O'Shea; Coleman, Smallbone, Molumby, Manning; Ogbene, Johnston; Parrott

Ermenistan: Avagyan; Muradyan, Harutyunyan, Piloyan; Hovhannisyan, Iwu, Spertsyan, Tiknizyan; Serobyan, Barseğyan, Zelarayan