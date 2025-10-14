TRANSFER HABERİ | İtalyan devi Skriniar'ın peşine düştü
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de takım kaptanlığına getirilen ve savunmanın adeta tek başına yükünü çeken Skriniar için İtalya'dan flaş bir transfer gelişmesi haberi geldi. İtalyanların dev ekibi, Slovak oyuncunun peşine düştü.
Fenerbahçe'de kiralık geçirdiği sezonun ardından PSG'den bonservisi alınan Milan Skriniar ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Savunmadaki performansı ile sarı lacivertlilere güven veren 30 yaşındaki futbolcunun adının sürpriz bir takımla anılması taraftarları endişelendirdi.
Gazzetta'nın haberine göre İtalya Serie A'da bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Juventus, Gleison Bremer'in sakatlığı sonrası savunma hattında olası bir aksamayı engellemek üzere Milan Skriniar'ı gündemine aldı.
İtalyan ekibinin geride bıraktığımız yaz transfer döneminde de Slovak savunmacıyı gündemine aldığı fakat Jose Mourinho'nun oyuncuyu özellikle istemesi sonucu mutlu sona ulaşan tarafın Fenerbahçe olduğu aktarıldı.
Skriniar'ı kiralamak üzere Ocak ayında hamle yapması beklenen Juventus, öte yandan büyük takımlarda düzenli forma şansı bulamayan isimler için de devreye girecek.
Haberde bu oyunculara örnek olarak Bayern Münih'te forma giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Kim Min-jae gösterildi.