TRANSFER HABERİ | İtalyan devi Skriniar'ın peşine düştü

TRANSFER HABERİ | İtalyan devi Skriniar'ın peşine düştü Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de takım kaptanlığına getirilen ve savunmanın adeta tek başına yükünü çeken Skriniar için İtalya'dan flaş bir transfer gelişmesi haberi geldi. İtalyanların dev ekibi, Slovak oyuncunun peşine düştü. FB SPOR HABERLERİ Fenerbahçe Haberleri









Fenerbahçe'de kiralık geçirdiği sezonun ardından PSG'den bonservisi alınan Milan Skriniar ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Savunmadaki performansı ile sarı lacivertlilere güven veren 30 yaşındaki futbolcunun adının sürpriz bir takımla anılması taraftarları endişelendirdi.