CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Tedesco listesini verdi! 3 transfer 1 ayrılık... Tedesco listesini verdi! 3 transfer 1 ayrılık... 09:40
Araplar devreye girdi! Icardi ile yollar ayrılıyor mu? Araplar devreye girdi! Icardi ile yollar ayrılıyor mu? 08:54
Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması 00:44
Okan Buruk'tan Singo açıklaması Okan Buruk'tan Singo açıklaması 00:44
İlkay'dan Wirtz'e destek! İlkay'dan Wirtz'e destek! 00:44
Udinese efsanesinden Zaniolo sözleri! Udinese efsanesinden Zaniolo sözleri! 00:44
Daha Eski
Neden kadro dışı kaldılar? Neden kadro dışı kaldılar? 00:44
Icardi'ye İtalya'dan talip var! Icardi'ye İtalya'dan talip var! 00:44
Galatasaray'a dinamo orta saha! B planı da hazır Galatasaray'a dinamo orta saha! B planı da hazır 00:44
Erdoğan'a Sürmene kılıcı hediye edildi Erdoğan'a Sürmene kılıcı hediye edildi 00:44
Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Kadro dışı kalmıştı... Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Kadro dışı kalmıştı... 00:44
Talisca'ya Brezilya'dan talipler var! Talisca'ya Brezilya'dan talipler var! 00:44
İtalyan devi Skriniar'ın peşine düştü
Tedesco listesini verdi! 3 transfer 1 ayrılık...
Kapalıçarşı canlı altın kuru takibi 14 Ekim 2025
Çılgın Sayısal Loto Sonuçları 13 Ekim