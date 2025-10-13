Okan Buruk'tan Singo açıklaması

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk kulüp kanalına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Buruk, Beşiktaş maçında sakatlanan Singo'nun son durumunu açıkladı.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Singo'nun tedavisine başlandı, milli arada izin de yapmadı. İyi bir profesyonel. Bir an önce dönmek için çalışmalarını devam ettiriyor. Takip edeceğiz. Gün gün takip edeceğiz. Şu anda en az 2 hafta daha olmayacak gibi gözüküyor.