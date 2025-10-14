Galatasaray'da stoper krizi! Singo ve Davinson'un yerine o isimler oynayacak

Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Davinson Sanchez'in yanı sıra yine bu mücadelede sakatlanan Singo, Başakşehir önünde forma giyemeyecekler. Savunmada Abdülkerim'i oynatacak olan teknik direktör Okan Buruk, yanında kime şans vereceğini düşünüyor.