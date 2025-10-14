Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda heyecan sürüyor. Estonya, kendisi gibi grupta son sırada yer alan Moldova'yı konuk edecek. İki takım için de kritik öneme sahip mücadelenin yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Estonya - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası Elemeleri tüm heyecanıyla devam ediyor. Estonya ile Moldova, play-off umutlarını canlı tutmak için kritik bir maça çıkacak. İki takımın Mart 2025'teki önceki karşılaşmasında Estonya, Moldova deplasmanında 3-2'lik zorlu bir galibiyetle üstünlüğünü kanıtlamıştı. A Le Coq (Lilleküla) Arena'da oynanacak bu karşılaşma ise Estonya için moral depolama fırsatı olurken, Moldova için gruptan uzaklaşmamak adına hayati bir sınav niteliğinde. İşte Estonya - Moldova maçı detayları...

ESTONYA - MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Estonya - Moldova maçı 14 Ekim Salı günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

ESTONYA - MOLDOVA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Estonya: Hein; Schjonning-Larsen, Mets, Paskotsi, Saliste; Soomets, Palumets; Kait, Shein, Saarma; Sappinen

Moldova: Avram; Motpan, Craciun, Baboglo, Platica, Reabciuk; Rata, Perciun, Bodisteanu; Postolachi; Şam