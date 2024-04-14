Survivor dokunulmazlık oyunu kazanan takım belli oldu mu? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyunu kazanan takım belli oldu mu? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star 2024, 14 Nisan Pazar günü dokunulmazlık oyunuyla seyircisi karşısına çıkacak. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 14 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 14 Nisan Pazar Survivor'da kazanan takım ve yaşananlar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2024- 17:10