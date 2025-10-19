Spor yazarları RAMS Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir-Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, RAMS Başakşehir-Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)
Leroy Sane'yi ilk kez istekli, coşkulu ve çalışkan olarak gördüm. Sorumluluk alarak oynadı, İlkay'ın hazırladığı pozisyonda düzelttiği topu düzgün bir vuruşla tavana astı. Sane, golün dışında takım savunmasına destek verdi ve sık sık orta alana gelerek pas trafiğine katıldı. Attığı ikinci golde Sara ile yaptığı duvar pasının yanında çabukluğunu, tekniğini ve hızını ön plana çıkardı. Maça Sane imza attı. Şu gerçek; özlenen Sane, Galatasaray'ın oyununun patronu İlkay'ın yardımıyla sahne alacak.
Mertens sonrası İlkay transferi sistem için doğru hamle oldu. İlkay, koşu kalitesinin yanı sıra attığı kilit paslarla Galatasaray'a hücum etkinliği kazandırdı. Sara, oyunu yönetme konusunda etkin rol alınca İlkay daha rahat oynama fırsatını yakaladı ve baskı yemedi. Sara, yüzde 92 pas isabetiyle oynadı. Barış Alper, yine mücadelesini gösterdi ama gol denecek son vuruşlarda yine isabetsizdi. Barış bence şut çalışmasını ısrarla yapmalı. Torreira, kalitesini ve çalışkanlığını alkışlattı.
Başakşehir ilk yarıda Galatasaray kalesine hiç gitmedi, şut atmadı, pozisyon üretemedi. Okan Buruk'un yaptığı rotasyon Galatasaray'ın oyun ritmine ve pas alışkanlıklarına olumsuz yansıdı. Galatasaray eğer 4 günde iki maçı üst üste oynayamayacaksa bu pahalı kadro neden kuruldu? Nuri Şahin'in ikinci yarıya Da Kosta ile Ebosele hamlesi Galatasaray'ın başını ağrıttı. Biri ofsayt olmak üzere Galatasaray iki gol yedi. Kaan Ayhan- Abdülkerim ikilisi savunmanın göbeğinde yan yana oynamaz. Çünkü ikisi de çok ağır. Yenilen golde Kaan Ayhan'ın pozisyon hatası vardı.
ZEKİ UZUNDURUKAN - ASLAN PARÇASI!
Okan Buruk, Bodo-Glimt maçını düşünerek, milli takımlardan yorgun dönen oyuncularını dinlendirmeyi tercih etti. Bu, beklediğimiz bir durumdu. Başarılı teknik adam doğru olanı yaptı. Zaten Singo sakat, Sanchez cezalı; Osimhen, Lemina, Jakobs ve Yunus yorgundu. Çok koşan, savaşçı Bodo karşısında dinç ve enerjik bir Galatasaray'a ihtiyaç var. Dün ilk 11'de çıkan oyunculara bakıyorum da... Sara geçen sezonki muhteşem futbolunun gerisinde.
İcardi çok iyi niyetli ama hazır değil. Kaan Ayhan savunmada zaman zaman ağır kaldı. Ama Kaan'ın ileriye uzun ve isabetli toplar da attığının altını da çizmemiz gerekir. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Leroy Sane, maça iyi başladı, çok koştu, savaştı ve golleriyle takımını sırtladı. Sane'nin böyle bir patlamaya çok ihtiyacı vardı. (A Spor'da Cuma günü Spor Gündemi programında şunları söylemiştim: 'Sane'nin bir patlamaya ihtiyacı var. Başakşehir maçı tam da Sane için bir patlama maçı olur. Sane'den goller bekliyorum.' Öyle de oldu. İşte Sane'yi kendine getiren maç bu maç oldu. Galatasaray hem maçı kazandı, hem de Sane'yi!
İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın en iyi isimlerinden biriydi. Bir orkestra şefi gibi yönetti Galatasaray'ı. Hem hücuma hem de savunmaya büyük katkı verdi İlkay, Sane'nin golünde muazzam bir asiste imza attı. İlk yarıda çok yavaş ve temposuz oynayan Galatasaray, aslında net pozisyonlara da girdi. Özellikle Sara'nın 90'a doğru giden bir şutu var ki Muhammed jeneriklik bir kurtarış yaptı. İlk yarıda Uğurcan Çakır'a top gelmedi desek yeridir. Başakşehir ilk 45'te Galatasaray kalesine isabetli şut atamadı. Başakşehir'in ikinci yarıda Eldor Shomurodov ile bulduğu gol net ofsayttı. VAR'da bu pozisyonun bu kadar incelenmesini anlayamadım. Zaten net görünüyor Eldor'un önde olduğu. Galatasaray'ın rakibine böylesine bir pozisyon vermesi düşündürücü.
Galatasaray savunması zincirleme bir hata yaptı bu pozisyonda. Şampiyonlar Ligi'nde böyle hata yaparsanız affetmezler! Başakşehir, Eldor'un golü ile eşitliği sağladı ama Galatasaray bu gole hemen cevap verdi. Gecenin yıldızı Sane, Sara'nın muhteşem pasında harika bir gol daha attı. Okan hoca, 73'te 4 oyuncu birden değiştirdi. İsmail Jakobs, Lemina, Yunus ve Osimhen girerken; Eren, İcardi, İlkay ve Sara çıktı. Şampiyonlar Ligi maçlarının öncesinde ve sonrasında takımların performansında dalgalanmalar hep olur. Önemli olan bu süreci hasar almadan atlatmaktır. Galatasaray dün düşük tempoda oynadı ama kazanmasını bildi.
MUSTAFA ÇULCU - İPTAL KARARI DOĞRU
Uzun bir aradan sonra ilk defa büyük takım maçına çıkan Atilla Karaoğlan'ın gösterdiği kartlar evrensel standartlarda değil. Bazıları uydurma bazıları balans sarısı. İcardi'ye faulü Ömer Ali yaptı ama faulü yine Başakşehir attı! Torreira- Kemen mücadelesinde faul yok Galatasaray lehine faul verdi! Eren Elmalı ve Kaan Ayhan'a gösterdiği sarıları bir kez daha izlemeli.
Başakşehir'in 47'de attığı golde son vuran Shomuradov ofsayt. VAR'dan gol iptali doğru. Galatasaray lehine ikinci gol öncesi verdiği elle oynama kararı tuhaf! Osimhen'in suratına el-kol illegal kullanımdan maske çıktı ama Obesele'ye sarı çıkmadı. FIFA hakemimiz maalesef sahada gördüğü gerçeklikle değil kafasındaki balans kararlarla maç yönetiyor.