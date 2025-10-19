İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın en iyi isimlerinden biriydi. Bir orkestra şefi gibi yönetti Galatasaray'ı. Hem hücuma hem de savunmaya büyük katkı verdi İlkay, Sane'nin golünde muazzam bir asiste imza attı. İlk yarıda çok yavaş ve temposuz oynayan Galatasaray, aslında net pozisyonlara da girdi. Özellikle Sara'nın 90'a doğru giden bir şutu var ki Muhammed jeneriklik bir kurtarış yaptı. İlk yarıda Uğurcan Çakır'a top gelmedi desek yeridir. Başakşehir ilk 45'te Galatasaray kalesine isabetli şut atamadı. Başakşehir'in ikinci yarıda Eldor Shomurodov ile bulduğu gol net ofsayttı. VAR'da bu pozisyonun bu kadar incelenmesini anlayamadım. Zaten net görünüyor Eldor'un önde olduğu. Galatasaray'ın rakibine böylesine bir pozisyon vermesi düşündürücü.